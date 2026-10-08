W piątek i sobotę w Arenie Gorzów rozegrany zostanie siatkarski III Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.

W tym roku do rywalizacji przystąpią tylko dwa zespoły, tak więc drużyna miejscowego Stilonu dwa razy zmierzy się z wicemistrzami Czech LVI Praga.

To wymagający rywal, który mógłby z powodzeniem grać w naszej Tauron Lidze, mówi drugi trener Stilonu Tomasz Kowalski.

Pierwszy mecz Stilonu z zespołem z Pragi rozegrany zostanie w piątek o godz. 18.00, a drugi w sobotę o godz. 15.00.