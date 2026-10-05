Dzisiaj rozpoczął się pięciodniowy cykl spotkań, warsztatów i konferencji skierowanych do przedsiębiorców z województwa lubuskiego.
W trakcie wydarzenia poruszone zostaną tematy związane przede wszystkim z prowadzeniem biznesu, a także z tym jak wpływa na niego sztuczna inteligencja – mówi Kamila Szwajkowska, Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Wydarzenie odbywa się po raz drugi i cieszy się coraz większa popularnością – dodaje Jerzy Korolewicz, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Business Week organizowany jest przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Chętnie dołączamy do takich wydarzeń – przyznaje Andrzej Kail, Dyrektor Marketingu KSSSE.
Business Week w Gorzowie potrwa do piątku. Więcej informacji o wydarzeniach Business Week znajdziecie na stronie >>https://www.ziph.pl/<<.
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