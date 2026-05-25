Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zabiega o nadanie honorowego tytułu kolejnemu mieszkańcowi. Placówka zbiera podpisy pod wnioskiem dotyczącym upamiętnienia nieżyjącego już Piotra Wojciechowskiego, społecznika i fotografa dokumentującego przez lata życie w gminie.

Mieszkańcy mogą poprzeć tę inicjatywę do końca czerwca. – Dzięki jego pasji możemy oglądać ważne wydarzenia, które działy się w Wymiarkach po zakończeniu wojny. Zabiegamy o to, aby docenić jego wkład w życie lokalnej społeczności. Listy będą dostępne w kilku lokalizacjach – mówi Małgorzata Cegielska dyrektorka ośrodka kultury:

Dodajmy, że pierwszym w historii gminy honorowym obywatelem został olimpijczyk Zbigniew Gut.