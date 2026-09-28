Polacy w wyborach samorządowych nie kierują się szyldem partyjnym. Taką opinię wyraziła politolog Agnieszka Zaremba komentując wybory prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę.

Politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Agnieszka Zaremba powiedziała w TVP info, że spodziewała się takiego wyniku:

W pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała otrzymał 36,3 procent głosów, a Monika Piątkowska 29,9 procent. Frekwencja wyniosła 43,5 procent. Druga tura wyborów jest planowana na 11 października.