O godz. 7 w Krakowie rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Krakowianie będą głosowali w 454 obwodach do godz. 21.

Na karcie do głosowania jest osiem nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak „x” przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach.

Pierwsze wyniki będzie mieć miejska komisja wyborcza. Następnie będą one publikowane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego. Jeżeli w wyniku głosowania w niedzielę żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.