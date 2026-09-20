Donald Tusk zachęca do głosowania na portret Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić do 21 września. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny (EBC) podejmie pod koniec roku.

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Premier Donald Tusk zachęcił na platformie X do głosowania na wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, który ma szansę znaleźć się na jednym z nowych banknotów euro.

Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas! Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro

– powiedział premier w opublikowanym w niedzielę (20 września) wideo.

Od naszego głosowania będzie sporo zależało, także pospieszcie się, proszę

– podkreślił, pokazując, że sam już oddał głos.

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W tych wyborach głosujemy na Marię! pic.twitter.com/14Uki1XwNi — Donald Tusk (@donaldtusk) September 20, 2026

Do 21 września można wyrazić swoje zdanie na temat motywu, jaki ma się pojawić na nowych banknotach euro. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Jeśli zwycięży motyw przyrodniczy, na banknocie – zamiast polskiej naukowczyni – pojawi się żołna – gatunek ptaka. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny (EBC) podejmie pod koniec roku.

Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. na banknotach drukowany jest ten sam architektoniczny motyw – przedstawione są na nich bramy, okna i mosty w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Na będącym teraz w obiegu nominale 20 euro widnieje okno w stylu gotyckim.

Głosować można na stronie >>https://surveys.ecb.europa.eu/10b/banknotes/share/<<.