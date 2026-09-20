Na dzisiaj propozycja wyjścia z UE jest wbrew interesom państwa polskiego – mówił w niedzielę (20 września) na Kongresie Młodych w Augustowie (Podlaskie) kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Podkreślił jednak, że negować będzie absurdy unijnej polityki zagrażające polskiej gospodarce.

Czarnek uczestniczył w niedzielę (20 września) w Augustowie w Kongresie Młodych pt. „Młodzież dla Polski Jutra”. W sobotę gościem kongresu był lider PiS Jarosław Kaczyński.

Przemysław Czarnek pytany o nastroje antyunijne wśród sympatyków PiS zadeklarował, że nie jest zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Na dzisiaj propozycja wyjścia z Unii Europejskiej jest wbrew interesom państwa polskiego. (…) Nie wychodzimy dziś z Unii Europejskiej i nie chcemy tego w dłuższej perspektywie, ale idziemy na wojnę z lewacką Brukselą

– mówił w Augustowie.

Dodał, że będzie negował wszystkie absurdy unijnej polityki, która zagraża polskiej gospodarce i rolnictwu.

„Wojna z Brukselą jest koniecznością, ale wojna z Brukselą nie oznacza wyjścia z Unii Europejskiej”

Wojna z Brukselą jest koniecznością, ale wojna z Brukselą nie oznacza wyjścia z Unii Europejskiej

– podkreślił poseł Czarnek.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Dziękuję młodym za dzisiejszą rozmowę w Augustowie! ?????? Dużo pytań i świetnej energii! pic.twitter.com/V1lg2Sl0dF — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) September 20, 2026

Mówił też o sytuacji na polskiej prawicy po rozłamie w PiS, zwracając uwagę, że potrzebny jest „pokój”. Pod koniec lipca ponad 40 dotychczasowych parlamentarzystów tej partii skupionych wokół b. premiera Mateusza Morawieckiego utworzyło własny klub – Rozwój Plus.

To jest wyścig, ta kampania wyborcza to wyścig indywidualny, nie sztafeta i tak będzie do wyborów. Ten pokój musi się okazać zaraz po wyborach zwycięskich. Wtedy rzeczywiście wszyscy muszą usiąść do stołu i jak będzie potrzeba tworzenia koalicji na prawicy. Będziemy musieli ten pokój na prawicy okazać

– powiedział Czarnek.

Zwrócił uwagę, że może być i tak, iż „pokoju” na prawicy nie będzie. Przekonywał, że gdyby PiS i Mateusz Morawiecki byli dalej razem sondaże i szanse wyborcze wyglądały by lepiej.

Według niego, jedność PiS była zagrożona od 3 lat, a Jarosław Kaczyński był zwolennikiem „dogadania się za wszelką cenę”, by wszyscy pozostali w partii.

Dodał, że w polityce nie da się jednak robić wszystkiego za wszelką cenę.

Jarosław Kaczyński zapowiedział w sobotę, że w październiku odbędzie się konwencja ekonomiczna, podczas której PiS przedstawi pomysły na zwiększenie inwestycji w Polsce. Czarnek potwierdził w niedzielę, że konwencja odbędzie się 3 października.