MSZ ostrzegło podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z fenomenem El Nino, wskazując, że mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku, co oznacza m.in. zwiększone ryzyko zagrażających życiu i zdrowiu powodzi oraz lawin błotnych.

Jak informuje MSZ w systemie Odyseusz, w przypadku ekwadorskich nadmorskich prowincji Guayas, Manabí, Los Ríos i El Oro od 17 do 30 września 2026 r. planowane jest wprowadzenie godziny policyjnej. Ograniczenia przemieszczania się w tych prowincjach będą obowiązywać codziennie od północy do 5 rano.

Miejscowe władze przewidują, że El Nino osiągnie wyjątkowe rozmiary od września 2026 r. do stycznia 2027 r. Oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia tego ekstremalnego scenariusza u wybrzeży Peru i Ekwadoru na co najmniej 62 proc. W związku z tym rząd Ekwadoru wprowadził czerwony alert pogodowy zezwalający na obowiązkowe prewencyjne ewakuacje z zagrożonych terenów i mobilizację niezbędnych zasobów.

Jak zaznaczono w ostrzeżeniu MSZ, zjawiska pogodowe związane z El Nino wiążą się z wysokim ryzykiem wystąpienia znacznie wyższych temperatur i silniejszych opadów niż zazwyczaj o tej porze roku, co oznacza m.in. zwiększone ryzyko zachorowań, jako że gromadzenie się wody sprzyja rozwojowi chorób tropikalnych.

Ponadto zwiększone jest ryzyko zjawisk pogodowych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu takich jak powodzie czy lawiny błotne – szczególnie na terenach górskich).

Zwiększone jest też ryzyko związane ze zniszczeniami infrastruktury i brakiem możliwości kontynuowania podróży; możliwe jest też pogorszenie dostępu do opieki zdrowotnej i innych służb.

Jak podkreślono, udzielenie pomocy konsularnej również może być utrudnione, szczególnie w odległych regionach kraju.

MSZ zaleca podróżującym do tych obszarów Ekwadoru, żeby wykupili solidne podróżne ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające dostęp do lepszej opieki medycznej i możliwość ewakuacji medycznej, zwłaszcza z trudno dostępnych obszarów.

W przypadku Peru – jak informuje MSZ – przedłużono stan wyjątkowy na terenie 22 regionów (876 dystryktów) i Callao do 30 października, z powodu zagrożenia intensywnymi opadami związanymi z fenomenem El Nino. Chodzi o: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali i Provincia Constitucional del Callao.

MSZ ostrzega też przed ryzykiem zachorowania tam na choroby tropikalne, w tym dengę, poparzeń słonecznych i udarów powodowanych przez wysokie temperatury, ale też zwiększonym ryzykiem urazów i chorób związanych z brakiem dostępu do czystej wody, przy jednoczesnym pogorszeniu dostępu do opieki zdrowotnej.

Zwraca też uwagę na ryzyko zjawisk pogodowych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu: powodzi, lawin błotnych (szczególnie na terenach górskich) oraz na ryzyko związane ze zniszczeniami infrastruktury i brakiem możliwości kontynuowania podróży.

El Nino jest naturalnym zjawiskiem klimatycznym występującym co kilka lat w strefie równikowej Pacyfiku. W normalnych warunkach, kiedy nie występuje, pasaty wiejące wzdłuż równika spychają ciepłe wody powierzchniowe na zachód, w kierunku Australii i Indonezji. Podczas El Nino wiatry te słabną, a ciepła woda przesuwa się z powrotem na wschód, ku wybrzeżom Ameryki Południowej, czemu towarzyszą zmiany cyrkulacji atmosferycznej i rozmieszczenia opadów. Skutki El Nino nie ograniczają się do Pacyfiku. Wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.