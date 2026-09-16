Piknik Zdrowia nad Jeziorem Sławskim zgromadził wielu mieszkańców i turystów, potencjalnych pacjentów. Można było odwiedzić stoiska placówek medycznych różnych specjalizacji, a także instytucje związane ze służbą zdrowia. W ten sposób, po raz szósty w tym roku, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, podejmuje próby kontaktu pacjentów ze specjalistami.