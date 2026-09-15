Prokurator przedstawił posłowi PiS i byłemu wiceszefowi MS Michałowi W. zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – poinformowała we wtorkowym (15 wrześni) komunikacie Prokuratura Krajowa.

Jak ustaliła prokuratura, w okresie od 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. Michał Woś (zgadza się na podawanie nazwiska) – wówczas sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, zastępujący na stałe ministra w sprawach Służby Więziennej i Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej – przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny.

Chodzi m.in. o podpisywane przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące Służby Więziennej. Zebrane dowody, zdaniem prokuratury, dają dostatecznie uzasadnione podstawy do takiego podejrzenia.

Po ogłoszeniu zarzutu Michał W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu

– podała prokuratura w komunikacie.

Żurek o zarzucie dla Michała Wosia: takie sprawy muszą być wyjaśniane, by nikt nie wykorzystywał służb do partyjnych celów

Do sprawy odniósł się na platformie X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, który stwierdził, że za czasów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Służba Więzienna była traktowana instrumentalnie i że dochodziło tam do nadużyć.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Michał W. usłyszał dziś zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. To bardzo poważna sprawa. Wiemy, że za czasów ministra Ziobry Służba Więzienna była traktowana instrumentalnie. Dochodziło tam do nadużyć. Prokuratura zarzuca… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 15, 2026

Mówimy o byłym wiceministrze sprawiedliwości. Takie sprawy muszą być wyjaśniane do spodu, by nikomu więcej nie przyszło do głowy wykorzystywanie Służby Więziennej, czy jakiejkolwiek innej polskiej służby do prywatnych lub partyjnych celów. Dziękuję Prokuratorom za ich pracę

– napisał Żurek.

Michał Woś: zarzut w mojej sprawie jest „wyssany z palca”

Do tej informacji Woś odniósł się we wpisie na platformie X.

Prokuratorzy Żurka nie znaleźli czasu na przesłuchanie Kacprzyka, wyjaśnienie afer Polnordu, Giertycha, Nowaka, sprowadzanie Krala do Polski. Znaleźli za to wielką zbrodnię w ramach 'rozliczeń’: decyzję o awansowaniu podpułkownika na pułkownika w służbie więziennej, który zbudował komórkę ds. walki z narkotykami w więzieniach

– napisał polityk na X wieczorem.

Zarzut jest wyssany z palca, bo ustawa przewiduje możliwość przyznania awansu w drodze nagrody (art. 169 ustawy o SW), a obecne kierownictwo MS i SW skorzystało z tego przepisu co najmniej 336 razy… Złożyłem w związku z tym zawiadomienie o przestępstwie. Prokurator prowadzący postępowanie awansował z prokuratury okręgowej najpierw na delegację do regionalnej, a 8 września do krajowej. Korzyść osobista i majątkowa jak nic

– dodał.

Oczywiście wyrażałem zgodę na udostępnienie wizerunku i pełne nazwisko, ale Waldemar Ż. ma to w nosie. Jeszcze tylko rok tej bandy niszczącej Polskę. Zwyciężymy!

– czytamy we wpisie.