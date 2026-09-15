Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt rdr jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS, a w wymiarze mdm jest niższy.

Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS z końca sierpnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,4 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.: