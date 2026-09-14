W tym tygodniu stawiamy na nówki od Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, grup Kuba i Kuba oraz BNDK, Miley Cyrus i Take That, panowie do najnowszego singla zaprosili Michaela Patricka Kelly.

MANDARYNA; MICHAŁ WIŚNIEWSKI Będzie Było

Mandaryna i Michał Wiśniewski wracają do wspólnej historii – tym razem również muzycznie. 'Będzie Było’ to pierwszy oficjalny wspólny singiel artystów po ich medialnym zejściu się po ponad 20 latach.

Ich powrót w ostatnich miesiącach stał się jednym z najgłośniejszych tematów polskiego show-biznesu, a teraz artyści postanowili opowiedzieć o nim własnym językiem – poprzez muzykę. 'Będzie Było’ nie pozostawia dużego pola do interpretacji. To piosenka o tym, co dzieje się tu i teraz – pomiędzy przeszłością a przyszłością, wspomnieniami a tym, co dopiero się zaczyna.

Trudno o bardziej bezpośrednie podsumowanie tego, co wydarzyło się między Artystami.

KUBA i KUBA Chłopaki

Nowy singiel 'Chłopaki’ zespołu Kuba i Kuba to nowa propozycja do grania na najbliższe jesienne dni. Zespół zaledwie kilkanaście dni wcześniej zdobyli prestiżową nagrodę Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival 2026 za utwór 'Stygnie Lato’. Utwór dotyka tematyki emocji, rozstań oraz przemijania wraz z kończącym się latem.

Singiel 'Chłopaki’ pojawia się dokładnie w momencie, w którym zainteresowanie zespołem jest największe.

BNDK Klub

’Klub’ to nowy to gorący, funkujący, klubowy banger z sekcją dętą. Singiel zapowiada płytę BNDK zatytułowaną 'Vintage’.

W utworze brudny barytonowy saksofon Marcina Gańko miesza się z głęboką, tłustą sekcją rytmiczną, a wszystko podkręcają ogniste gitarowe solówki i skandowane, radosne refreny, w których obok Gabora i Janka słychać Olgę Stopińską.

– Nasze ulubione zespoły zawsze podkradały coś z funku, soulu, bluesa czy muzyki tanecznej. My też lubimy mieszać te światy – mówią Jan i Gabor. – Rozgrzejmy cały klub, niech lato trwa.

’Vintage’ to debiutancki album BNDK, który ukaże się 1 października. To dawno niesłyszana rockowa stylistyka, miejscami nawiązująca do garażowego bluesa, funku czy soulu lat 70., ale też do brytyjskiej muzyki gitarowej. Na siłę tej płyty składają się energia młodego głosu Gabora Benedeka, charakterystyczne brzmienie gitary Jana Benedeka oraz melodyjność jego kompozycji. 'Vintage’ pokazuje BNDK jako zespół, który walczy o uwagę własnym, wyrazistym stylem.

MILEY CYRUS Bass Persuades

Trzykrotna laureatka GRAMMY, jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, Miley, oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze. Artystka zaprezentowała singiel 'Bass Persuades’, któremu towarzyszy widowiskowy teledysk. Utwór stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego, dziesiątego albumu studyjnego o tym samym tytule, którego premiera zaplanowana jest na 18 września.

Do singla powstał oficjalny teledysk, za którego reżyserię odpowiada wieloletni współpracownik Artystki, Mert Alas. Zmysłowy i wyrazisty klip oddaje brzmienie oraz energię nadchodzącego materiału.

Premiera płyty i singla zbiega się z ogłoszeniem powrotu Miley na scenę koncertową. Wokalistka zagra dwa specjalne koncerty w kultowej przestrzeni Hollywood Bowl w Los Angeles, zaplanowane na 16 i 18 października.

TAKE THAT; MICHAEL PATRICK KELLY Feel My Love

’Feel My Love’ to pozytywny, energetyczny utwór bazujący na bogatych harmoniach i zwrotkach z subtelnymi wpływami country. Piosenka oddaje ciepło, energię i melodyczną maestrię, które charakteryzują Take That, jednocześnie ukazując rozpoznawalne brzmienie zespołu i jego nieprzemijający talent zespołu do pisania piosenek.

Take That i Michael Patrick Kelly pracowali nad piosenką wspólnie z cenionymi songwriterami Jamie’em Scottem, współpracującym m.in. z One Direction, Justinem Bieberem i Edem Sheeranem, a także Mike’em Needlem, który tworzył dla Toma Grennana, Nialla Horana i Rag’n’Bone Mana.

Po premierze albumu grupa ruszy w trasę koncertową. 'Dreamers Tour’ będzie największym europejskim tournée zespołu od wielu lat. Take That zagrają 31 koncertów w 31 miastach i 16 krajach; kolejne daty mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach. W programie znalazły się zarówno festiwale i koncerty plenerowe, jak i występy w słynnych europejskich obiektach. Grupa zaprezentuje materiał z 'Dreamers’, ale nie zabraknie największych przebojów z ponad trzydziestoletniej kariery.

Trasa rozpocznie się 3 czerwca 2027 r. w Zurychu, a następnie zahaczy m.in. o Niemcy, Polskę, Litwę, Estonię, Norwegię, Szwecję, Danię, Niderlandy, Irlandię Północną, Irlandię, Francję, Luksemburg, Hiszpanię, Włochy i Austrię. 13 czerwca Take That wystąpią na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.