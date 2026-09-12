Dziś w kolejce zmian sporo, najlepiej zadebiutowała w Liście Blanka, poza notowaniem U2, Michał Szpak, Alex Warren i Mrozu, choć ten ostatni akurat wskoczył do ogonka z nowym hitem. Mamy też nową liderkę!

40. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You

39. BRYSKA Szklane Oczy

38. A*TEENS You Got The Look

37. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

36. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

35. CLEO Kolory Lata

34. KATSEYE Animal

33. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up

32. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem

31. SOMBR My Body Isn’t Ready

30. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

29. SKUBAS Życie Jest Piękne

28. TAME IMPALA Loser

27. BAUSA Magnetic

26. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

25. OSKAR CYMS Bez Końca

24. MONDO Gold

23. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam

22. SANAH Itepe Itede

21. THE KOLORS Rolling Stones

20. EMO; SARSA Zostań

19. OCEANA Sunshine

18. FAST BOY Music Sounds

17. BLANKA YEYEYO

16. CAITY BASER Let’s Talk

15. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

14. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

13. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz

12. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!

11. JAMES BLUNT Tastes Like Summer

10. JUBEL Ocean House

9. ARTUR ROJEK Mirafiori

8. SYLWIA GRZESZCZAK Mango

7. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

6. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

5. KAROL G; BRUNO MARS Still

4. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

3. MARGARET Primabalerina

2. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

1. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.