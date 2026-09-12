Dziś w kolejce zmian sporo, najlepiej zadebiutowała w Liście Blanka, poza notowaniem U2, Michał Szpak, Alex Warren i Mrozu, choć ten ostatni akurat wskoczył do ogonka z nowym hitem. Mamy też nową liderkę!
40. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You
39. BRYSKA Szklane Oczy
38. A*TEENS You Got The Look
37. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
36. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
35. CLEO Kolory Lata
34. KATSEYE Animal
33. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up
32. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem
31. SOMBR My Body Isn’t Ready
30. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
29. SKUBAS Życie Jest Piękne
28. TAME IMPALA Loser
27. BAUSA Magnetic
26. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
25. OSKAR CYMS Bez Końca
24. MONDO Gold
23. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam
22. SANAH Itepe Itede
21. THE KOLORS Rolling Stones
20. EMO; SARSA Zostań
19. OCEANA Sunshine
18. FAST BOY Music Sounds
17. BLANKA YEYEYO
16. CAITY BASER Let’s Talk
15. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
14. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
13. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz
12. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!
11. JAMES BLUNT Tastes Like Summer
10. JUBEL Ocean House
9. ARTUR ROJEK Mirafiori
8. SYLWIA GRZESZCZAK Mango
7. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
6. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
5. KAROL G; BRUNO MARS Still
4. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
3. MARGARET Primabalerina
2. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
1. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.