Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił w sobotę (12 września) w rozmowie z nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji, oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami.

Oczywiście. Musimy przyjechać. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzje

– odparł Zełenski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, czy uda się do Miami, jeśli Putin również weźmie udział w szczycie.

Ukraiński prezydent dodał, że najważniejsze są rezultaty rozmów.

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Tu nie chodzi o słowa. To, co mu powiem albo co on chce mi powiedzieć, nie ma znaczenia. Liczą się rezultaty, i tyle

– podkreślił.

Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 r., kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę.

Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w Miami. Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku.

W sierpniu minister finansów Rosji Anton Siłuanow uczestniczył na zaproszenie USA w spotkaniu ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej, co wzbudziło niechęć europejskich delegacji. Minister skarbu (finansów) USA Scott Bessent tłumaczył obecność Siłuanowa koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją w celu zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Wcześniej w sobotę specjalny przedstawiciel MSZ w Moskwie ds. G20 Marat Bierdijew poinformował na Telegramie, że przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych oraz zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na 14-16 września spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.