Szkołę Podstawową imienia Kapitana Stanisława Betleja w Przewozie odwiedziło dziś wielu gości. Powodem były uroczystości z okazji 80 lat funkcjonowania placówki. Uczestnicy spotkania przeszli po mszy świętej korowodem z kościoła do budynku szkoły, gdzie miały miejsce jubileuszowe wspomnienia.

Podczas apelu przedstawiono historię powstania tego miejsca powojennej edukacji. Był też występ artystyczny i wystawa zdjęć ukazująca dekady z życia szkoły. W wydarzeniu uczestniczyli także byli dyrektorzy, nauczyciele oraz absolwenci sprzed lat. Wszyscy zgodnie podkreślają, że to dla nich chwile pełne wspomnień i wzruszeń. Jak mówi Danuta Marzec, zarządzająca niegdyś szkołą, to dla niej okazja do spotkań z koleżankami i dawnymi wychowankami. – Łza się w oku kręci – dodaje zaproszony gość: