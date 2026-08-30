Będziemy kontynuować starania o godny pochówek wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej – zapewnił doradca prezydenta, prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Podczas uroczystości pogrzebowych 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach polityk oddał hołd ofiarom:

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreślił, że wśród 55 ekshumowanych ofiar są dzieci. „Znajdujemy się w miejscu, które jest niemym świadkiem zbrodni” – mówił:

Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach to kolejny pogrzeb ekshumowanych ofiar rzezi wołyńskiej w ostatnich miesiącach. Równolegle trwają prace poszukiwawcze w innych miejscach zbrodni – między innymi w Puźnikach i Hucie Pieniackiej.