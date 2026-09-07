Najbliższa rodzina, przyjaciele, artyści i fani żegnają Jana Frycza. Uroczystość pogrzebowa o charakterze państwowym odbywa się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.

Artystę wspomina Krzysztof Materna, który współpracował w Janem Fryczem w Teatrze Starym.

Aktor Kamil Nożyński, który zagrał z Janem Fryczem w serialu „Ślepnąc od świateł” wspomina, że zmarły aktor bardzo wspierał go na planie.

Aktora żegnała także reżyserka Magdalena Piekorz.

Jana Frycza wspominał też aktor Jerzy Radziwiłowicz.

Jan Frycz stworzył wiele cenionych przez krytykę i publiczność ról w przedstawieniach Krystiana Lupy, Jerzego Grzegorzewskiego i Jerzego Jarockiego. Występował w repertuarze klasycznym, jak i eksperymentalno-awangardowym. Był obsadzany w rolach bohaterów różnego typu, od życiowych nieudaczników, poprzez makiawelicznych despotów, po neurotyków. Do jego najbardziej znanych kreacji teatralnych należą między innymi tytułowy Lear w „Królu Learze” Williama Szekspira, Mozart w „Amadeuszu” Petera Shaffera czy Iwan Nikołajewicz Zachedryński w „Miłości na Krymie” Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Jarockiego. Zagrał też w sztuce „Lunatycy. Esch, czyli Anarchia” Hermanna Brocha w reżyserii Krystiana Lupy, w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.