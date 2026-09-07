„Płyta główna” z kraju / z regionu: Adam Bałdych.
„Płyta główna” ze świata: Kasabian.
„Pieśń masowa”: Ewa Koc.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
„Płyta główna” z kraju / z regionu: Adam Bałdych.
„Płyta główna” ze świata: Kasabian.
„Pieśń masowa”: Ewa Koc.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
https://www.youtube.com/watch?v=gezPOt1468g&list=OLAK5uy_k56-ERyqdF6HDmarYlpEfWVNbB5TRr8QI „Płyta główna” z kraju: Tatiana Okupnik wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Afghan Whigs. „Pieśń masowa”: Misia Furtak....
https://www.youtube.com/watch?v=wL5nspaesgE&list=OLAK5uy_kXpwk3p9m9nx268Lwy_qR1ZRbYGN7Dj-A „Płyta główna” z kraju: Stanisław Soyka i Tomasz Stańko. „Płyta główna” ze świata: Brandon Flowers. „Pieśń masowa”: Kasia Nosowska....
https://www.youtube.com/watch?v=PzwVjWa0b7g&list=OLAK5uy_m7iAIKxwpd6gTpuT436MUD33sRNvCTx_s „Płyta główna” z kraju: Dawid Tyszkowski. „Płyta główna” ze świata: Marilyn Manson. „Pieśń masowa”: Artur Rojek. https://www.youtube.com/watch?v=-I9-BzeaKmc&list=OLAK5uy_kUJ-QezDDyAotNK5u9DevJJkyUgt4iiHI „Scena” –...
https://www.youtube.com/watch?v=KgYn_Jt4uZY&list=OLAK5uy_n5hOew4Uv5yZpr5QJ4U4EWOfcQWJ8t-DY „Płyta główna” z kraju: Pablopavo i Ludziki wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Welshly Arms. „Pieśń masowa”: Ewa...
https://www.youtube.com/watch?v=G3CmRLFhi-I „Płyta główna” z kraju / z regionu: Błażej Król wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: The Strokes. „Pieśń...
https://www.youtube.com/watch?v=tZrzUfK-wXY&list=OLAK5uy_lti3RUOXw4eoGaBdqXGRdS-4RB1xObP9A „Płyta główna” z kraju: Kraków Street Band. „Płyta główna” ze świata: Jack White. „Pieśń masowa”: Błażej Król. https://www.youtube.com/watch?v=CxNIoxvR7ls „Scena”...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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