„Płyta główna” z kraju: Dawid Tyszkowski.
„Płyta główna” ze świata: Marilyn Manson.
„Pieśń masowa”: Artur Rojek.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
„Płyta główna” z kraju: Dawid Tyszkowski.
„Płyta główna” ze świata: Marilyn Manson.
„Pieśń masowa”: Artur Rojek.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
https://www.youtube.com/watch?v=KgYn_Jt4uZY&list=OLAK5uy_n5hOew4Uv5yZpr5QJ4U4EWOfcQWJ8t-DY „Płyta główna” z kraju: Pablopavo i Ludziki wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Welshly Arms. „Pieśń masowa”: Ewa...
https://www.youtube.com/watch?v=G3CmRLFhi-I „Płyta główna” z kraju / z regionu: Błażej Król wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: The Strokes. „Pieśń...
https://www.youtube.com/watch?v=tZrzUfK-wXY&list=OLAK5uy_lti3RUOXw4eoGaBdqXGRdS-4RB1xObP9A „Płyta główna” z kraju: Kraków Street Band. „Płyta główna” ze świata: Jack White. „Pieśń masowa”: Błażej Król. https://www.youtube.com/watch?v=CxNIoxvR7ls „Scena”...
https://www.youtube.com/watch?v=6mdvy7zexY8&list=OLAK5uy_nsjA8PBSYjrCQPofYRpVYEzNaVntq4WYE „Płyta główna” z kraju: Cheap Tobacco. „Płyta główna” ze świata: Tricky. „Pieśń masowa”: Kasia Sienkiewicz. https://www.youtube.com/watch?v=SOZtRyf-Cy8 „Scena” – niezależny...
https://www.youtube.com/watch?v=klAxuXhTRik&list=OLAK5uy_maf9COBZqGVLAKtxYrCWVHPnx-NW04Vy8 „Płyta główna” z kraju: Jea Mira. „Płyta główna” ze świata: Rolling Stones. „Pieśń masowa”: Kasia Nosowska. Ponadto relacja z...
https://www.youtube.com/watch?v=jwwpBN6X3Y4&list=OLAK5uy_nw-7n2NBLw-BqvxTNpVvoqVDR4dlJQWS8 „Płyta główna” z kraju: Fokus i Rahim. „Płyta główna” ze świata: Deep Purple. „Pieśń masowa”: Jack White. https://www.youtube.com/watch?v=SoSr0sStFaE&list=OLAK5uy_kHziH1EQSVrIlYyPzn-Ua8JP-BSirGlRA „Scena”...
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