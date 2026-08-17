https://www.youtube.com/watch?v=KgYn_Jt4uZY&list=OLAK5uy_n5hOew4Uv5yZpr5QJ4U4EWOfcQWJ8t-DY „Płyta główna” z kraju: Pablopavo i Ludziki wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Welshly Arms. „Pieśń masowa”: Ewa...