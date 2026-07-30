https://www.youtube.com/watch?v=QC_JmcLRbcY&list=OLAK5uy_m8fHmtwbhoc0jrYEBmd1gKGgRF1GNN93E „Płyta główna” z kraju: Coals. „Płyta główna” ze świata: Fink. „Pieśń masowa”: Misia Furtak i Kasia Nosowska wraz z...