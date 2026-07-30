„Płyta główna” z kraju: Kraków Street Band.
„Płyta główna” ze świata: Jack White.
„Pieśń masowa”: Błażej Król.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
„Płyta główna” z kraju: Kraków Street Band.
„Płyta główna” ze świata: Jack White.
„Pieśń masowa”: Błażej Król.
„Scena” – niezależny magazyn muzyczny.
Codziennie od poniedziałku do piątku o 19-tej.
Zaprasza Jacek Grodzki.
scena@zachod.pl
https://www.youtube.com/watch?v=6mdvy7zexY8&list=OLAK5uy_nsjA8PBSYjrCQPofYRpVYEzNaVntq4WYE „Płyta główna” z kraju: Cheap Tobacco. „Płyta główna” ze świata: Tricky. „Pieśń masowa”: Kasia Sienkiewicz. https://www.youtube.com/watch?v=SOZtRyf-Cy8 „Scena” – niezależny...
https://www.youtube.com/watch?v=klAxuXhTRik&list=OLAK5uy_maf9COBZqGVLAKtxYrCWVHPnx-NW04Vy8 „Płyta główna” z kraju: Jea Mira. „Płyta główna” ze świata: Rolling Stones. „Pieśń masowa”: Kasia Nosowska. Ponadto relacja z...
https://www.youtube.com/watch?v=jwwpBN6X3Y4&list=OLAK5uy_nw-7n2NBLw-BqvxTNpVvoqVDR4dlJQWS8 „Płyta główna” z kraju: Fokus i Rahim. „Płyta główna” ze świata: Deep Purple. „Pieśń masowa”: Jack White. https://www.youtube.com/watch?v=SoSr0sStFaE&list=OLAK5uy_kHziH1EQSVrIlYyPzn-Ua8JP-BSirGlRA „Scena”...
https://www.youtube.com/watch?v=s6JE6htZN8E&list=OLAK5uy_nRdcNwIwd6tj-701uGfni020SByeN5usE „Płyta główna” z kraju: Lunatic Soul wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Muse. „Pieśń masowa”: Ewa Koc. https://www.youtube.com/watch?v=50mUzfzi_dk...
https://www.youtube.com/watch?v=QC_JmcLRbcY&list=OLAK5uy_m8fHmtwbhoc0jrYEBmd1gKGgRF1GNN93E „Płyta główna” z kraju: Coals. „Płyta główna” ze świata: Fink. „Pieśń masowa”: Misia Furtak i Kasia Nosowska wraz z...
https://www.youtube.com/watch?v=4nCJ4FHbUrQ&list=OLAK5uy_mnF7y9uNNldyjdniybX7BM9k6JDKj4kag „Płyta główna” z kraju: Jimek i Koledzy. „Płyta główna” ze świata: Tarja Turunen. „Pieśń masowa”: Pro8l3m. Ponadto relacje z...
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