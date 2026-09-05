Służba drugiemu człowiekowi, wsparcie materialne potrzebujących oraz zacieśnianie więzi międzyludzkich – to główne założenia Rotary Club. W sobotnie popołudnie odbyła się inauguracja działalności drugiego oddziału tej grupy w Zielonej Górze. Podczas uroczystości przedstawiono nowych członków oraz zaplanowano najbliższe inicjatywy charytatywne.

Jak mówi Dariusz Habura, przyszły prezydent Rotary Club Zielona Góra, organizacja będzie wspierać tych, którzy nie mogą otrzymać pomocy od instytucji państwowych:

– Intensywnie rozwijamy naszą działalność w Polsce – podkreśla Wojciech Majchrzycki, regionalny gubernator Rotary Club:

Jednym z członków zielonogórskiego Rotary Club jest Michał Trykacz:

Warto dodać, że w całej Polsce działa ponad 80 oddziałów Rotary Club.