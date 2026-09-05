Gościem Sławomira Kordyjalika jest Anna Chinalska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Anna Chinalska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
Siatkarze Sobieskiego Żagań wygrali turniej o Puchar Starosty Sulęcińskiego. W finale turnieju w Słońsku zespół trenera Marcina Brzezińskiego pokonał Olimpię...
Miłosz Bielak z Agrosu Żary i Ewelina Michnowicz z Krosna Odrzańskiego wygrali 41. Lotto Bieg Bachuza w Zielonej Górze. Triumfatorzy...
34 medale, w tym 12 złotych zdobyli reprezentanci lubuskich klubów podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w kategorii do 16 lat, które...
Remisem zakończyły się gorzowskie trzecioligowe piłkarskie derby. Na stadionie przy ul. Olimpijskiej grający jako gospodarze piłkarze Stilonu zremisowali z Wartą...
Tegoroczne zbiory zbóż są o 30 procent niższe niż w latach ubiegłych, oceniali wyniki lubuscy rolnicy na dożynkach wojewódzkich we...
Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego niedaleko na zachodzie Węgier. Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Rzecznik...
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