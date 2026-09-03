Prywatny sektor zbrojeniowy w Polsce może liczyć na wsparcie ze strony państwa w zakresie bezpieczeństwa. Taką deklarację złożył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zapowiedział, że polecił Sztabowi Generalnemu, by w razie potrzeby zwiększył aktywność w zakresie zabezpieczenia tego sektora. Polityk wskazał, że prywatne firmy są w stałym kontakcie ze służbami:

W ostatnim czasie doszło do dwóch pożarów zakładach produkujących sprzęt zbrojeniowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w zakładzie Grupy WB produkującym systemy bezzałogowe w Skarżysku-Kamiennej oraz w niedzielę w hali produkcyjno-magazynowej firmy JFG Composites w Lublinie produkującym elementy do budowy obiektów latających.