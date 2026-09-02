Rozpoczyna się kampania informacyjna „Zielona tarcza Nowej Soli”. Jest związana z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Lubuskiego, która zakazuje używanie części urządzeń grzewczych, a dopuszcza do użytku tylko kotły z piątą klasą emisji pyłów i spalin. – Jest jeszcze czas na wymianę urządzeń – mówi Łukasz Chybiński z biura prasowego prezydenta miasta.

12 września w Parku Fizyki w Nowej Soli odbędzie się Rodzinny Festyn Ekologiczny na którym będzie można dowiedzieć się o możliwościach związanych z dotacją do wymiany kopciuchów.