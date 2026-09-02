Dziś w audycji „Książki, Ludzie, Historie” naszym gościem będzie Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Porozmawiamy między innymi o jubileuszu 80-lecia gorzowskiej książnicy, jej historii, zmianach i planowanych obchodach.

Zabierzemy Was również do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, gdzie odbyło się spotkanie z Mieczysławem Gorzką – jednym z popularnych autorów polskich kryminałów.

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 68 324 35 33 oraz na komentarze.