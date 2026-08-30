Leczo – to potrawa, która królowała podczas dzisiejszej imprezy kulinarnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wspólne gotowanie wicemarszałka województwa lubuskiego, Łukasza Poryckiego z lokalnym kucharzem, Tomaszem Procem. Przygotowali oni ponad 500 porcji dla Lubuszan, którzy mieli także okazję do zakupu lokalnych produktów i wyrobów.

Do Ochli przyjechali dzisiaj mieszkańcy m.in. Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Głogowa:

Jak mówi Łukasz Porycki, leczo zostało zrobione wyłącznie z produktów od lokalnych producentów i hodowców:

– Krojenie warzyw pod nasze leczo zajęło 12 godzin – podkreśla Tomasz Proc:

Warto dodać, że leczo to tradycyjna potrawa kuchni węgierskiej.