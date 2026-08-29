Rybocice w gminie Słubice zapraszają dziś na Szeptuchy. Z racji zmieniającego się obrazu dzisiejszej wsi, tradycyjne dożynki zmieniają swą formułę. Rybocice sięgają więc do lokalnych opowieści, ziół i tradycji, ale robią to po swojemu – z muzyką, zabawą i programem, przy którym naprawdę jest z czego wybierać.

– Szeptuchy – Dożynki w Rybocicach rozpoczną się o godz. 14.00 na placu przy świetlicy wiejskiej. W programie znalazła się m.in. inscenizacja Legendy o Rybocie i szczupaku, koncerty, opowieści zielarki Wiktorii, konkursy dla dzieci i energetyczna zumba – informuje Katarzyna Pazurkiewicz, rzeczniczka prasowa urzędu miasta w Słubicach.

Ta wyjątkowa impreza współfinansowana jest ze środków ministerstwa rolnictwa w ramach programu inicjatyw lokalnych Aktywna Wieś.