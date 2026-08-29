Kończy się szósta już edycja międzynarodowego, plenerowego festiwalu Klasyka bez granic. W każdy weekend sierpnia w przestrzeniach parków Słubic i Frankfurtu nad Odrą prezentowane są utwory muzyki kameralnej, współczesne interpretacje i oryginalne aranżacje w wykonaniu międzynarodowych artystów i renomowanych zespołów.

– Dziś już ostatni koncert. Będzie spektakularnie, a z pewnością wyjątkowo – mówi Marzena Słodownik, burmistrz Słubic.

Kończący festiwal Klasyka bez Granic koncert odbędzie się w dziś w parku Anger przy Lindenstrasse we Frankfurcie nad Odrą. Początek o 19.30.