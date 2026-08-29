Coraz więcej szkód powodują szopy pracze w miejscowościach gminy Żagań. Urząd wydał do mieszkańców apel, aby informować o kolejnych zauważonych siedliskach tego inwazyjnego gatunku.

Szopy zagrażają przetrwaniu rodzimych gatunków. Wójt gminy Leszek Ochrymczuk podkreśla, aby nie traktować tych ssaków jako maskotki. – Zwierzęta te doskonale asymilują się w każdych warunkach. Co więcej, stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka – zaznacza włodarz gminy:

Urzędnicy przypominają, aby w gospodarstwach używać pojemników na resztki zamykanych na zatrzaski lub ciężkie pokrywy.