Winobranie będzie miało z góry określony termin. Zielonogórscy radni zmienili uchwałę dotyczącą Dni Zielonej Góry. Od przyszłego roku nie będzie już potrzeby każdorazowego doprecyzowywania terminu przez prezydenta miasta. Rada ustaliła konkretną zasadę jego wyznaczania.

Winobranie ma rozpoczynać się w pierwszy piątek września, a kończyć w drugą sobotę września. Jeśli 1 września przypadnie w piątek, święto miasta rozpocznie się tydzień później i zakończy w trzecią sobotę września.

Zmiana ma związek z planowanym nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Chodzi o to, aby z góry było wiadomo, które dni – są dniami Winobrania i wydarzeń winiarskich objętych wyjątkiem od zakazu.

Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra i radny KO, tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma także zabezpieczyć organizatorów wydarzeń związanych z zielonogórskimi tradycjami winiarskimi:

Zmiana ma wejść w życie 1 października 2026 roku, czyli już po tegorocznym Winobraniu.