Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zatrzymanie zostało dokonane na zlecenie katowickiej Prokuratury Krajowej do której Piesiewicz ma zostać przewieziony. Czynności są związane z podejrzeniami o nielegalne interesy prowadzone z szefem giełdy kryptowalut Zondacrypto, Przemysławem Kralem. Informacje potwierdziła policja.

Wcześniej dziennikarze WP i TVN24 ustalili, że Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, szef PKOl miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK.

Jak poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z udziałem prezesa PKOl.