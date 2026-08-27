2,6 mln zł dla gorzowskiej „Słowianki” na poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przygotowany przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne projekt jest jednym z 19 przedsięwzięć z całej Polski wybranych do dofinansowania.

Pływalnię czeka remont i zakup sprzętu ułatwiającego korzystanie z obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami. Z pozyskanych pieniędzy uda się też m.in. zorganizować bezpłatne zajęcia wodne dla ponad 250 osób.

Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt „Słowianki” będzie realizowany do końca kwietnia 2029 roku.