Potrzeby humanitarne po powodzi na granicy Nepalu i Chin będą ogromne – oświadczył rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephane Dujarric. Najnowszy bilans po katastrofie to ponad 160 ofiar śmiertelnych w Nepalu i trzy w Chinach. W obu państwach za zaginione uznaje się po kilkaset osób, w tym wielu zagranicznych turystów.

Stephane Dujarric przekazał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych wspólnie z partnerami już koordynuje działania pomocowe w kraju – przygotowuje dostawy sprzętu medycznego, żywności i innych niezbędnych środków:

Dwóch pracowników Światowej Organizacji Zdrowia jest już na miejscu. Dysponują wystarczającą liczbą zestawów medycznych dla około 10 tysięcy osób na okres trzech miesięcy, a także namiotami i wsparciem logistycznym. Światowy Program Żywnościowy oraz UNICEF również będą wysyłać swoich pracowników i ciężarówki z materiałami pomocowymi. Nasi partnerzy humanitarni również mobilizują swoje zasoby. Save the Children rozpoczęła wysyłanie pracowników do dystryktu Nuwakot, a Nepalski Czerwony Krzyż wysłał około 200 zestawów awaryjnych do zapewnienia schronienia

– przekazał Dujarric.

Wsparcie dotyczące zarządzania danymi mobilizuje również Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju. ONZ wspiera również działania mające na celu szybkie oszacowanie skali katastrofy. Biuro Koordynatora Rezydenta oraz Regionalne Biuro OCHA pomagają w pozyskaniu zdjęć satelitarnych i przygotowaniu analiz obszarów dotkniętych powodziami.

Rzecznik sekretarza generalnego ONZ poinformował także, że Antonio Guterres jest „zasmucony” skutkami powodzi. Złożył kondolencje rodzinom ofiar, rannym życzył szybkiego powrotu do zdrowia oraz wyraził solidarność ze wszystkimi poszkodowanymi.

To największa katastrofa naturalna w Nepalu od 2015 roku. Wtedy kraj ten nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło około 9 000 osób.