Liban zabiega o przedłużenie misji ONZ. Na dziś są zaplanowane konsultacje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie.

Formalnie „błękitne hełmy” mają się wycofać z południowego Libanu pod koniec grudnia, ale rozważanych jest kilka opcji, aby międzynarodowa misja pokojowa w tym jednym z najbardziej zapalnych punktów na świecie, nie zniknęła zupełnie.

O szczegółach Milena Rachid Chehab, korespondentka Polskiego Radia:

Obecnie siły pokojowe UNIFIL liczą prawie 8 tysięcy żołnierzy z prawie 50 krajów, w tym prawie 140 z Polski.