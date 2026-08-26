Warsztaty renowacji stolarki okiennej oraz naprawa historycznych konstrukcji – to tylko niektóre z czynności, które będzie można wykonać podczas Dni Architektury Drewnianej. Impreza odbędzie się w dniach 28 i 29 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Ochli.

Wydarzenie ma na celu promowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego. W zajęciach wezmą udział uczniowie z technikum budowlanego oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mówi Tadeusz Woźniak, dyrektor skansenu w Ochli:

– Mieszkańcy będą mogli obserwować nasze działania i nauczyć się wielu rzeczy – przyznaje Tadeusz Woźniak:

Warsztaty odbędą się w godzinach od 9.00 do 15.00. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Ochli.