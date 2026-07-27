Żarska gmina zaprasza stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszy chleb. Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca na adres urzędu. Wręczenie nagród zaplanowano podczas gminnych dożynek w Mirostowicach Górnych.

Karta uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej placówki. – Zachęcamy do wzięcia udziału w tradycyjnym plebiscycie nawiązującym do święta plonów. Oczywiście najlepsi twórcy zostaną nagrodzeni. Przy wieńcach jest ogrom pracy, więc ją docenimy – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

Więcej na temat konkursu znaleźć można w mediach społecznościowych urzędu >>Gmina Żary<< i na stronie >>gminazary.pl/<<.