Sale rozpraw zyskają nowy blask. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie trwa remont.

Po prawie 30 latach sale rozpraw w gorzowskim Sądzie Rejonowym wreszcie doczekają się zmian. Rozpoczęły się prace i wszystkie sale rozpraw w obu budynkach sądu, zarówno w wydziale gospodarczym jak i w budynku głównym, zostaną wyremontowane – mówi Olimpia Barańska-Małuszek, sędzia i prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie.

Zakres prac jest duży, ale prowadzone będą w taki sposób, by nie kolidowały z bieżącą pracą sądu – dodaje prezes.

Przypomnijmy: od września w Sądzie Rejonowym nie będą też już działały kasy do opłat sądowych. Tych można będzie dokonać w specjalnie dedykowanych opłatomatach.