„35. rocznica niepodległości Ukrainy” – audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 24.08.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR uchwaliła Akt Ogłoszenia Niepodległości Ukrainy. Tym samym państwo oficjalnie odłączyło się od Związku Radzieckiego.

W referendum Ukraińcy w przytłaczającej większości poparli ideę niepodległości, co dało początek współczesnej i niepodległej Ukrainie.

W 35 rocznicę tych wydarzeń gościem Radia Zachód jest Taras Tokarski – Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Polska była pierwszym państwem na świecie, które uznało niepodległość Ukrainy. Decyzję ogłoszono 2 grudnia 1991 roku, tuż po przeprowadzonym na Ukrainie referendum niepodległościowym.

Fundament pod natychmiastowe uznanie niepodległości Ukrainy został przygotowany na emigracji przez środowisko paryskiej „Kultury”, zwłaszcza Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego – twórców tak zwanej koncepcji ULB (Ukraina, Litwa, Białoruś). Przekonywali, że suwerenność tych państw stanowi rację stanu dla Polski oraz jedyną skuteczną barierę chroniącą przed rosyjskim imperializmem. Podstawą tej myśli było historyczne i bezwarunkowe wyrzeczenie się przez Polskę roszczeń terytorialnych m.in. do Lwowa i Wilna, co otworzyło drogę do pełnego zaufania.

O roli tzw. doktryny Giedroycia mówić będzie prof. Bohdan Halczak, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do wysłuchania audycji Studia Reporterów Kukułcza 1 zaprasza Konrad Stanglewicz w poniedziałek, po godz. 14.00