Dziś kolejny, przedostatni już dzień festiwalu kina niezależnego w Nowej Soli. Na Solaninie pojawi się reżyser Wojciech Smarzowski, który po pokazie jego najnowszego filmu „Dom Dobry” spotka się z widzami w sali kinowej domu kultury.

– To powrót po latach. Jesteśmy bardzo ciekawi – mówi jeden z inicjatorów festiwalu i jego wieloletni dyrektor Konrad Paszkowski:

W festiwalowym jury zasiadają m.in. Karolina Gruszka, Karolina Rzepa czy Tomasz Sapryk. Pełny program imprezy sprawdzicie na stronie internetowej Solanin.pl