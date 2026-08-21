Jutro w podgorzowskim Gralewie gminne dożynki i wojewódzki finał konkursu „Polska smakuje”. To zmagania kół gospodyń wiejskich, które przygotowują tradycyjne potrawy z wykorzystaniem lokalnych składników. Zmierzą się najlepsze zespoły wyłonione w regionalnych eliminacjach.

Klaudia Mrozowska, sołtyska Gralewa w gminie Santok zapewnia, że dożynki są otwarte dla gości z całego regionu:

– Będzie pysznie i lokalnie. Poczęstunek przygotowują gospodynie z terenu gminy – dodaje poranny gość Radia Zachód:

Dożynki w Gralewie rozpoczną się polową mszą o godzinie 12:00. Gwiazdą wieczoru będzie Gromee.