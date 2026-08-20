Zginął mężczyzna, który w czwartkowy wieczór wpadł do maszyny rozdrabniającej opony w jednym zakładów w Kostrzynie.

Tę informację potwierdził nam dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. Na miejsce dotarli funkcjonariusze Policji oraz medycy z pogotowia ratunkowego. Mężczyzny o ustalonej już tożsamości nie udało się uratować. Przez wiele godzin nad ustaleniem szczegółów tego tragicznego wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.