Budżet obywatelski Gorzowa: teraz czas na spotkania dyskusyjne.
We wrześniu odbędą się spotkania dyskusyjne dotyczące projektów zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego Gorzowa. To podczas nich wnioskodawcy będą mogli, za zgodą autorów, łączyć zadania w pakiety.
Ważne: od tej edycji podczas spotkań nie można wycofać zgłoszonego projektu. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane zadania trafią więc na kartę do głosowania. O tym, które zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu.
Spotkania rozpoczną się 2 września i potrwają do 21 września. Zaplanowano je dla większości gorzowskich osiedli oraz osobno dla kategorii oświatowej i ogólnomiejskiej.
Spotkań nie będzie w rejonach: Górczyn, Wieprzyce/Małyszyn i Piaski, ponieważ wartość pozytywnie zaopiniowanych projektów nie przekroczyła tam dostępnej puli. Projekty zostaną połączone w pakiety i trafią pod głosowanie. Z kolei na Słonecznym projekty będą głosowane osobno.
Pełny harmonogram oraz lista 93 zgłoszonych zadań są dostępne na stronie gorzow.budzetobywatelski.pl. Wnioskodawcy, którzy chcą łączyć swoje projekty w pakiety, muszą być obecni na odpowiednim spotkaniu.
Terminarz wszystkich spotkań dyskusyjnych Budżet Obywatelski Gorzowa 2027:
- Europejskie 02.09. godz.17:30, SP 11, ul. Stanisławskiego 2,
- Zamoście 03.09. godz. 17:30, SP 10, ul. Towarowa 21
- Śródmieście/Centrum 08.09. godz. 17:30, Jazz Club Pod Filarami, ul. Jagiełły 7
- Chwalęcice/Srebrna 09.09. godz.17:30, I LO, ul. Puszkina 31
- Zakanale 10.09.godz. 17:30, SP 4, ul. Kobylogórska 110
- Staszica 14.09. godz. 17:30, ZSO 16, ul. Dunikowskiego 5
- Manhattan 15.09. godz. 17:30, SP 20, ul. Szarych Szeregów 7,
- Kategoria oświatowa 16.09. godz. 17:30, CUW, ul. Wełniany Rynek 18,
- Kategoria ogólnomiejska 17.09. godz. 17:30, CUW, ul. Wełniany Rynek 18,
- Dolinki 21.09. godz. 17.30, SP 9, ul. Nowa 7