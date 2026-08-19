Budżet obywatelski Gorzowa: teraz czas na spotkania dyskusyjne.

We wrześniu odbędą się spotkania dyskusyjne dotyczące projektów zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego Gorzowa. To podczas nich wnioskodawcy będą mogli, za zgodą autorów, łączyć zadania w pakiety.

Ważne: od tej edycji podczas spotkań nie można wycofać zgłoszonego projektu. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane zadania trafią więc na kartę do głosowania. O tym, które zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu.

Spotkania rozpoczną się 2 września i potrwają do 21 września. Zaplanowano je dla większości gorzowskich osiedli oraz osobno dla kategorii oświatowej i ogólnomiejskiej.

Spotkań nie będzie w rejonach: Górczyn, Wieprzyce/Małyszyn i Piaski, ponieważ wartość pozytywnie zaopiniowanych projektów nie przekroczyła tam dostępnej puli. Projekty zostaną połączone w pakiety i trafią pod głosowanie. Z kolei na Słonecznym projekty będą głosowane osobno.

Pełny harmonogram oraz lista 93 zgłoszonych zadań są dostępne na stronie gorzow.budzetobywatelski.pl. Wnioskodawcy, którzy chcą łączyć swoje projekty w pakiety, muszą być obecni na odpowiednim spotkaniu.

Terminarz wszystkich spotkań dyskusyjnych Budżet Obywatelski Gorzowa 2027: