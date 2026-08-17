Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem siódmym polska tenisistka wygrała z Greczynką Marią Sakkari (nr 29.) 4:6, 6:1, 6:1. Jej kolejną rywalką będzie Francuzka Diane Parry.

Świątek, podobnie jak inne rozstawione zawodniczki, do rywalizacji przystąpiła od drugiej rundy, w której gładko pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango 6:3, 6:0. W starciu z Sakkari należało się spodziewać większego wyzwania, ale Polka problemy miała tylko w pierwszym secie.

Sakkari przede wszystkim bardzo dobrze w nim serowała. Greczynka posłała w nim pięć asów i nie musiała bronić nawet jednego break pointa. W piątym gemie natomiast udało jej się przełamać Świątek i tyle wystarczyło do wygrania partii.

Później jednak na korcie dominowała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Po 17 niewymuszonych błędach w pierwszym secie, w dwóch kolejnych łącznie Polka popełniła 20.

Sakkari natomiast zaczęła mieć problemy z wygrywaniem choćby pojedynczych punktów. W drugim secie Greczynka nie miała nawet jednego zagrania wygrywającego. W pierwszym zanotowała ich osiem.

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W efekcie druga i trzecia partia miały błyskawiczny przebieg. Zaczynały się od prowadzenia Świątek, odpowiednio, 3:0 i 4:0. Sakkari była w stanie ugrać tylko po jednym gemie i odzyskania kontroli nad meczem nawet nie była blisko.

Trudno tak na szybko analizować, ale wydaje mi się, że już w pierwszym secie grałam nieźle. Później poprawiłam jeszcze grę, a ona zaczęła się mylić

– powiedziała Świątek w krótkiej rozmowie na korcie.

To było dziesiąte spotkanie tych zawodniczek i szósta wygrana Świątek.

Z Parry natomiast zmierzy się po raz drugi. Dwa lata temu pokonała Francuzkę 6:1, 6:1 w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. 66. w rankingu Francuzka wygrała z rodaczką Lois Boisson 4:6, 6:4, 6:3.

W trzeciej rundzie w poniedziałek zaprezentują się jeszcze dwie Polki. Maja Chwalińska (nr 19.) zagra z Rosjanką Dianą Sznajder (14.), a Magdalena Fręch z wiceliderką rankingu Kazaszką Jeleną Rybakiną. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magda Linette.

Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.

Wynik meczu 3. rundy:

Iga Świątek (Polska, 7) – Marią Sakkari (Grecja, 29) 4:6, 6:1, 6:1.