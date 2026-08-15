Pokazy rycerskie, grupy rekonstrukcyjne, koncert orkiestry dętej „Zastal” i defilada wojskowa – trwa piknik militarny w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Zielonogórzanie mają także okazję do obejrzenia pojazdów wojennych oraz do rozmowy z żołnierzami.

Piknik jest organizowany w ramach Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej:

Jak mówi Piotr Dziedzic, dyrektor placówki, atrakcje są zaadresowane do całych rodzin:

– Bitwa Warszawska to wielkie, polskie zwycięstwo nad Bolszewikami – dodaje Błażej Mościpan, historyk z Lubuskiego Muzeum Wojskowego:

Piknik potrwa do godz. 17:00.