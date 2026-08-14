Gościem Marcina Sasima jest Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji
Gościem Marcina Sasima jest Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji
Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem...
Polska znalazła się na liście krajów europejskich Starlink Roam - wynika ze strony centrum pomocy systemu Starlink. Polscy klienci nie...
Na akwenie przy Klubie Czarnej Dywizji w Żaganiu zorganizowano zajęcia z kajakarstwa. To jedna z wakacyjnych propozycji placówki i wojskowego...
W ramach wakacyjnych spotkań w Żagańskim Pałacu Kultury zaplanowano warsztaty rytmiczne dla dzieci. Spotkania odbędą się 18 i 20 sierpnia....
Jutro w południe w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się defilada pododdziałów oraz sprzętu wojskowego. W paradzie weźmie...
Koniec sezonu dla Łukasza Żoka. Utytułowany sprinter Lumelu Zielona Góra opuścił niedawne Mistrzostwa Polski ze względu na kontuzję, a w...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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