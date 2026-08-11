„Dziewięć miesięcy pełnych miłości” to nazwa konkursu jaki ogłosił Urząd Miasta w Nowej Soli. Mogą w nim uczestniczyć mieszkanki powiatu nowosolskiego, które są w ciąży.
O szczegółach konkursu, który jest organizowany już po raz siódmy mówi Łukasz Chybiński z nowosolskiego magistratu.
Laureatki konkursu otrzymają wartościowe nagrody. Na zgłoszenia pań Urząd Miasta w Nowej Soli czeka do 16 sierpnia.
Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie na stronie >>nowasol.pl/<<.
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