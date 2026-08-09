Iran uzależnił pełne otwarcie cieśniny Ormuz od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. zakończenia blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Jednocześnie Teheran poinformował o postępach rozmów z Omanem w sprawie żeglugi.

Agencja AP przytoczyła w sobotę (8 sierpnia) wypowiedź sekretarza irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mohammada Baghera Zolghadra, który oświadczył, że cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta dopóki USA „nie skorygują swojego postępowania”.

Waszyngton ma m.in. zrezygnować z gróźb wobec Iranu, trwale zakończyć wojnę z nim i jego sojusznikami, znieść blokadę irańskich portów i sankcje, wycofać swoje siły z regionu, bezwarunkowo odmrozić irańskie aktywa oraz „w pełni zrekompensować” szkody wojenne.

Porozumienie tymczasowe się kończy

AP przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony.

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Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w sobotę (8 sierpnia), że rozmowy z Omanem są bliskie porozumienia w sprawie zasad żeglugi, „w szczególności wyznaczenia trasy tranzytowej”. Cytowany przez CBS News zastrzegł jednak: „nie jest to oznaka ponownego otwarcia cieśniny Ormuz”. Oman ocenił, że negocjacje przebiegają w „pozytywnej i konstruktywnej atmosferze”.

W sobotę Zjednoczone Emiraty Arabskie oskarżyły Iran o zaatakowanie rakietą w cieśninie statku należącego do ADNOC, państwowego koncernu naftowo-gazowego Abu Zabi. Według amerykańskich mediów nie było ofiar.

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ADNOC podał, że od rozpoczęcia w lutym wojny USA i Izraela z Iranem rakiety i drony zaatakowały w cieśninie ponad tuzin jego jednostek; zginął jeden członek załogi, a 20 zostało rannych.

Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie. Od wybuchu wojny ruch statków jest tam znacznie ograniczony.