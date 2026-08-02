Ministerstwo obrony Rosji ogłosiło, że w nocy z soboty na niedzielę (1/2 sierpnia) zniszczyło 635 ukraińskich dronów nad kilkoma regionami kraju oraz nad okupowanym Krymem – podała AFP.

W komunikacie opublikowanym w kontrolowanym przez rosyjskie władze serwisie komunikacyjnym Max resort napisał, że „w ciągu ostatniej nocy działające systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 635 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych o stałym skrzydle”.

Rosyjskie władze zwykle podają jedynie liczbę zestrzelonych bądź unieszkodliwionych dronów, omijając liczbę tych, które dotarły do celu.

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Wcześniej w niedzielę gubernator obwodu saratowskiego w południowo-zachodniej części Rosji, Roman Busargin poinformował w komunikatorze Telegram, że w wyniku ataku ukraińskiego drona zginęły dwie osoby.

W obliczu nieustających rosyjskich ataków, Ukraina nasila ataki na obiekty w Rosji i na terytoriach okupowanych, celując w ostatnich tygodniach zwłaszcza w rafinerie i składy paliwowe, magazyny giganta handlu elektronicznego Wildberries oraz statki handlowe.