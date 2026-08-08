Anastazja Kuś została w amerykańskim Eugene mistrzynią świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. To pierwsze polskie złoto w tej konkurencji w historii tej imprezy.

W finale Kuś uzyskała wynik 51,06 i wyprzedziła Amerykankę Ataję Stephanie-Vazquez – 51,36 oraz Tiannę Springer z Gujany – 51,76.

Kuś, cytowana w komunikacie PZLA, nie ukrywała, że przed decydującym biegiem była zdenerwowana, bo przyjechała do Oregonu z myślą o medalu, choć marzyła o złocie.

Myślałam, że zdobycie medalu będzie taką bezpieczną opcją, natomiast złota zupełnie się nie spodziewałam. W trakcie biegu cały czas czułam jednak, że jestem na medalowej pozycji. Wiedziałam, że jestem w stanie to wyciągnąć i trzeba walczyć do samego końca

– relacjonowała.

Kiedy wychodziłam na ostatnią prostą, myślałam, że będę druga za Amerykanką. Bardzo chciałam jednak zdobyć ten złoty medal i ostatkami sił udało mi się wyszarpać go na ostatnich metrach. To było niesamowite

– dodała zawodniczka AZS UWM Olsztyn, która poprawiła rekord kraju do lat 20 na 400 m.

W sobotę wieczorem (8 sierpnia) czasu polskiego Kuś, córka byłego piłkarza reprezentacji Polski – Marcina, odbierze medal, a następnie uda się bezpośrednio do Birmingham, gdzie w poniedziałek rozpoczną się mistrzostwa Europy seniorów.

Cel na ten sezon już zrealizowałam, zdobywając złoty medal MŚJ, dlatego teraz mogę podejść do kolejnego startu ze spokojną głową

– podsumowała.

Mistrzostwa świata do lat 20 w Eugene zakończą się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.