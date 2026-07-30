Nie żyje Iga Cembrzyńska aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Miała 89 lat.

Informację o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter.

Odeszła. Do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła Iga Cembrzyńska, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo! Żal ogromny

– napisał.

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Iga Cembrzyńska należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku, w filmie Wojciecha Jerzego Hasa „Rękopis znaleziony w Saragossie . Zagrała także między innymi w „Salcie, „Jowicie, „Hydrozagadce, „Dziewczętach z Nowolipek, „Siekierezadzie i „Wrzecionie czasu. Była również piosenkarką i aktorką teatralną. W latach 60. zdobyła popularność dzięki piosence „W siną dal. Występowała na scenach warszawskich teatrów, m.in. Powszechnego, Komedii i Ateneum.

W latach 60. była popularną piosenkarką, wylansowała przebój „W siną dal”. Przez wiele lat występowała w filmach swojego męża, Andrzeja Kondratiuka, zmarłego w 2016 roku.

Iga Cembrzyńska prowadziła własną firmę producencką Iga Film. Zajmowała się działalnością pedagogiczną.

Wystąpiła między innymi w filmach: „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Jowita”, „Hydrozagadka” i „Motodrama” oraz w serialu „Stawka większa niż życie”. Grała w warszawskich teatrach: Powszechnym, Komedii i Ateneum. Występowała w spektaklach Teatru Telewizji i słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Była autorką muzyki do filmów Andrzeja Kondratiuka”Słoneczny zegar” i „Mleczna droga”. W 2006 roku grała w cieszącym się powodzeniem spektaklu „Klimakterium… i już” w Teatrze Rampa.

W jednym wywiadów dla Polskiego Radia Iga Cembrzyńska mówiła, że jest usatysfakcjonowana zawodowymi i życiowymi dokonaniami:

Iga Cembrzyńska była utalentowaną piosenkarką. W 1965 roku razem z Bohdanem Łazuką dostała drugą nagrodę w Opolu za wykonanie piosenki „W siną dal”. W tym samym roku przez dwa miesiące występowała w paryskiej Olympii.

A wykonywana przez nią piosenka „Intymny świat” otrzymała trzecią nagrodę w 1964 roku na opolskim festiwalu:

W 1970 roku artystka nagrała płytę „Iga Cembrzyńska śpiewa”. W latach 70. wystąpiła w kilku programach telewizyjnych razem z Romanem Wilhelmim, gdzie zaśpiewali stare przeboje, oraz w innych programach autorskich. Według jej pomysłu powstał spektakl muzyczny „Cztery dialogi z sumieniem” do wierszy poetki Maryny Cwietajewej. Z tym spektaklem została zaproszona w 1984 roku na Dni Kultury Polskiej do Essen. Prasa niemiecka nazwała ją wówczas „gwiazdą wielkiego formatu”.

Iga Cembrzyńska była autorką muzyki do filmów Andrzeja Kondratiuka”Słoneczny zegar” i „Mleczna droga”.

Wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, jej studentami byli między innymi Cezary Pazura, Wojciech Malajkat i Piotr Rozmus.

Iga Cembrzyńska jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, między innymi dwukrotnie „Srebrnej Maski” w plebiscycie „Expressu Wieczornego”, Złotego Krzyża Zasługi oraz Nagrody Dla Najlepszego Producenta, przyznanej w 2001 roku na Festiwalu Filmowym w Krakowie.